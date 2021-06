Covid-19. Maiores de 45 vão poder agendar vacina a partir desta sexta-feira

Vai estar disponível, a partir desta sexta-feira à tarde, o agendamento para a toma da vacina contra a Covid-19 para maiores de 45 anos. A plataforma de autoagendamento deverá permitir a inscrição dos utentes entre os 45 e os 49 anos.

Ao que a Renascença apurou, junto de uma fonte oficial da “task force”, o agendamento permitirá a administração apenas a partir de 14 de junho.

Por outro lado, há pessoas com menos de 50 anos já a ser chamadas pelos centros de vacinação em algumas zonas do país, o que está relacionado com o ritmo de vacinação e a idade da população em cada concelho.

Segundo as datas anunciadas no final do mês passado, os maiores de 40 anos serão vacinados a partir do dia 6 de junho e, a partir de 20 de junho, a vacinação estende-se aos maiores de 30.