San Marino lança turismo de vacinação

“O hóspede chega, fica três dias, no dia seguinte à sua chegada acompanhamo-lo para receber a primeira dose, e 21 dias depois volta para a segunda dose”, explica Francesco Brigante, diretor do IDesign Hotel, citado pela agência Reuters.

Quem quer ser vacinado e tem dificuldade em consegui-lo no seu país, tem agora uma oportunidade: visitar San Marino. O Estado mais pequeno da Europa (logo a seguir à Cidade do Vaticano e do Mónaco) está a promover um turismo de vacinação.

O russo Igor Pershin aproveitou a oportunidade. Vive na República Checa e foi vacinar-se em San Marino, com a mulher.

"Na República Checa, é difícil ser vacinado, especialmente para os estrangeiros", justificou. "Eu só queria tomar a vacina da Sputnik e queria em San Marino, por isso reservei um hotel", conta à Reuters.

San Marino fica no Norte de Itália e vive do turismo. O programa de vacinação pretende ajudar o setor que, como no resto do mundo, foi muito afetado pela pandemia.

A medida destina-se apenas a pessoas que residam fora de Itália.