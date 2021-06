Bruxelas ameaça Facebook com multa devido a anúncios online

A Comissão Europeia abriu uma investigação ao Facebook por alegado abuso de posição dominante no mercado dos anúncios classificados online, por uso indevido de dados de anunciantes, ameaçando com multa.

“A Comissão Europeia abriu uma investigação formal anticoncorrencial para avaliar se o Facebook violou as regras de concorrência da UE ao utilizar dados de publicidade recolhidos, em particular, dos anunciantes para concorrer com eles em mercados onde o Facebook está ativo, tais como anúncios classificados”, anuncia o executivo comunitário em comunicado.

Além disso, segundo a instituição, “a investigação formal irá avaliar se o Facebook liga o seu serviço de anúncios classificados online, o “Facebook Marketplace”, à sua rede social, em violação das regras de concorrência da UE”, acrescenta a instituição.

Além de funcionar como rede social, permitindo aos utilizadores carregar fotografias e vídeos, enviar mensagens e conectar-se com outras pessoas, o Facebook dispõe de um serviço de anúncios classificados ‘online’, o “Facebook Marketplace”, que permite comprar e vender bens (tanto de particulares como de empresas).

Nesta investigação aprofundada com caráter prioritário hoje iniciada, Bruxelas pretende examinar se a posição do Facebook nas redes sociais e na publicidade online lhe permite prejudicar a concorrência em outros mercados digitais.

Isto porque, após uma investigação preliminar, “a Comissão teme que a plataforma possa distorcer a concorrência para os serviços de anúncios classificados ‘online’”, desde logo por “fazer uso dos dados obtidos de fornecedores concorrentes no contexto da sua publicidade na rede social do Facebook, para ajudar o Facebook Marketplace a ultrapassá-los”.

Caso as suspeitas de Bruxelas se comprovem, a instituição poderá avançar com uma pesada multa por violação das regras concorrenciais da UE e por abuso de posição dominante.