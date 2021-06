Tenista russa Yana Sizikova detida por suspeita de viciar resultado

A tenista russa Yana Sizikova foi detida na quinta-feira, em Paris, no âmbito de uma investigação por suspeitas de viciação de um resultado num jogo de pares na edição passada do torneio de Roland Garros, confirmou fonte policial.

Sizikova, 101.ª jogadora do "ranking" mundial, foi, de acordo com a mesma fonte, detida após um encontro, na sequência da investigação, que decorre desde outubro, por “corrupção no desporto” e “viciação de resultados”.