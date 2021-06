Britânicos "aproveitaram-se da péssima imagem" dada por Portugal na Champions

O comentador d’As Três da Manhã considera que o que se passou no Porto, com a final da Champions, "foi grave e mostrou que há um país que não consegue impor as medidas que ele próprio decidiu".

"Os britânicos aproveitaram-se da péssima imagem", afirma Henrique Monteiro, assinalando que “não deixa de ser irónico”, porque o que aconteceu “envolveu ingleses”.

No seu entender, a decisão de Londres, de retirar Portugal da “lista verde”, é boa para os britânicos, porque vai fomentar a economia interna e é um desastre para o nosso país, na medida em que vai retirar turistas.