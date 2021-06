Uribe e Luis Díaz marcam na vitória da Colômbia

Os jogadores do FC Porto, Uribe e Luis Díaz, marcaram na vitória da seleção colombiana sobre o Peru, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

Na estreia do selecionador Reinaldo Rueda, que sucedeu a Carlos Queiroz, a Colômbia venceu, por 0-3, e ficou à porta da zona de apuramento.

Yerry Mina marcou o primeiro golo, ainda na primeira parte. Uribe e Luis Díaz fixaram o resultado final, com dois golos no segundo tempo. Sebastian Pérez, médio do Boavista, não saiu do banco.

A Colômbia está no 6.º lugar da fase de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo, com sete pontos, os mesmos que Uruguai e Paraguai, em zona de apuramento. O Peru, com um ponto, está na última posição do grupo.

A Venezuela, treinada por José Peseiro, perdeu na Bolívia (3-1) e complicou as contas da qualificação. Os venezuelanos estão, ao cabo de cinco rondas, no penúltimo lugar, a quatro pontos da zona de qualificação.

Nota, ainda, para o empate da Argentina, 1-1 com o Chile. Messi marcou o golo dos argentinos; Alexis Sánchez fez o golo dos chilenos. Uruguai e Paraguai empataram a zero.