Palmeiras entra na Copa do Brasil com o pé direito

O Palmeiras venceu o CRB, em Maceió, por 0-1, em jogo dos 16 avos de final da Copa do Brasil. A equipa de Abel Ferreira parte em vantagem para o encontro da 2.ª mão, que se realiza na quarta-feira, em São Paulo.

Willian foi o autor do único golo da primeira partida do Palmeiras numa competição que venceu na época passada.

O Athletico Paranaense, treinado por António Oliveira, empatou no terreno do Avaí e também tem boas perspetivas de qualificação para os oitavos de final. Renato Kayzer marcou primeiro para a equipa do técnico português; Jonathan empatou, a 15 minutos do fim, para o Avaí.