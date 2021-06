Chelsea renova com Thomas Tuchel até 2024

O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, a renovação do contrato de Thomas Tuchel até 2024, ampliando a ligação em dois anos. O alemão chegou a Stamford Bridge com a época em andamento, proveniente do PSG e para ocupar o lugar de Frank Lampard, e causou impacto imediato.

Com Tuchel, o Chelsea venceu a Liga dos Campeões, chegou à final da Taça da Inglaterra, que perdeu para o Leicester City, e terminou a Premier League na 4.ª posição.

Prestação suficiente para prever estadia em Londres para os próximos três anos. "Não consigo imaginar uma altura melhor para renovar. Estou muito agradecido pela experiência e muito feliz por fazer parte da família do Chelsea", diz Tuchel, em declarações publicadas no site do clube.