Red Bull voam em Baku, com Ferrari na asa

Os dois Red Bull Honda assinaram as duas melhores voltas ao circuito citadino de Baku, no conjunto das duas sessões de treinos livres de sexta-feira do GP de Azerbaijão, em Fórmula 1. Sergio Pérez foi o mais rápido, ao registar uma volta em 1'42.115. O mexicano foi 0.101 segundos mais veloz do que o seu companheiro de equipa, o holandês Max Verstappen, líder do Mundial de Pilotos.

Os Ferrari foram os rivais mais próximos dos Red Bull, com Carlos Sainz na terceira posição na segunda sessão, e na tabela agregada, a 0.128 segundos de Perez. Charles Leclerc fixou a quarta melhor volta. O melhor dos outros foi Pierre Gasly, no Alphatauri, no quinto posto.

Tal como na sessão da manhã, os Mercedes voltaram a ter prestação muito discreta. Hamilton fez o 11.º tempo da tarde, a mais de um segundo de Perez; Bottas foi 17.º.

Sábado é dia de qualificação em Baku. O GP do Azerbaijão corre-se no domingo, às 16h00.