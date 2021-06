Miguel Oliveira no ritmo dos mais rápidos na Catalunha

Miguel Oliveira ficou no 7.º lugar na primeira sessão de treinos do GP da Catalunha, em MotoGP. O piloto da KTM fez a sua melhor volta em 1'40.927 e acompanha o rtimo dos mais rápidos.

A melhor volta da manhã foi registada pela Aprilia de Aleix Espargaró. O espanhol foi 0.024 segundos mais veloz do que Franco Morbidelli (Yamaha) e 0.373 segundos do que o seu irmão Pol Esparagaró (Honda).

Miguel Oliveira ficou a 0.549 segundos de Aleix Esparagaró. O piloto de Almada fez a sua melhor corrida da temporada no fim de semana passado, em Muggelo, ao terminar a prova no segundo posto. Oliveira é 10.º no Mundial de MotoGP, com 29 pontos.