Ferrari só não ultrapasam Verstappen nas ruas de Baku

Red Bull e Ferrari dominaram a primeira sessão de treinos livres do GP do Azerbaijão, com os Mercedes a terem uma prestação bem discreta. Os Ferrari repetem as impressões que tinham dado no Mónaco e só não conseguiram bater Max Verstappen.

O holandês, líder do Mundial de Fórmula 1, fez a melhor volta em 1'43.184, com o Red Bull. Charles Leclerc foi o segundo mais rápido, ao gastar mais 0.043 segundos. Carlos Sainz, seu companheiro de equipa na Ferrari, fez o terceiro tempo, a 0.337 segundos de Verstappen.

Sergio Pérez, no segundo Red Bull, foi o quarto da sessão matinal. Os Mercedes tiveram uma passagem discreta pelas ruas de Baku, com Hamilton na sétima posição, a 0.709 segundos de Verstappen. Bottas foi 10.º, a 1.707 segundos do primeiro.

O GP do Azerbaijão está marcado para domingo às 16h00.