Portugal fora da lista verde. Algarve fala em discriminação e pede esforço diplomático

Portugal falhou no esforço diplomático que devia ter feito com o Reino Unido, diz o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Elidérico Viegas considera que a região está a ser discriminada sem sentido.

“O Algarve, como sabemos, tem índices de infeção e transmissibilidade da doença muito abaixo dos números considerados seguros”, começa por dizer à Renascença. Na opinião deste responsável algarvio, a região está a “levar um pouco por tabela pela situação que Lisboa está a atravessar”.

Nessa medida, e tendo em conta a importância do turismo britânico no Algarve, “a nossa diplomacia podia de alguma forma ter feito sentir ao Governo britânico que o Algarve está a ser penalizado”, ao ser “considerado um destino que não é seguro, quando isso não corresponde à verdade”.

“Penso que há um trabalho diplomático importante a fazer e que o Algarve e os empresários hoteleiros e turísticos agradeciam”, sublinha.

A retirada de Portugal da “lista verde” do Reino Unido foi anunciada na quinta-feira à noite e já teve consequências: centenas reservas foram canceladas.

E os fundos?

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera que o Governo esclareça, muito em breve, como se pode aceder aos fundos anunciados.

“O turismo como um todo finalmente teve um pacote de medidas que foi anunciado, mas que é para um período de pelo menos seis anos e não sabemos ainda em que termos é que as empresas poderão recorrer a esses fundos”, lamenta Elidérico Viegas, em declarações à Renascença.

O responsável algarvio classifica a medida britânica como “um balde de água fria” numa altura em que o setor turístico no Algarve estava a começar a ver alguma luz ao fundo do túnel.

“Além de profundamente injusta, é uma espécie de balde de água fria e vem colocar em causa as boas perspetivas que tínhamos para este verão, porque, além da procura por parte do mercado interno, estávamos a contar com a procura do nosso maior fornecedor de turistas, que é precisamente o Reino Unido”, explica.