De volta às trincheiras do escritório

E as mães

Ana (nome fictício), 37 anos, é arquiteta e regressou ao escritório no início de 2021, com horário reduzido após gozar a licença de maternidade – na teoria, menos duas horas por dia.

Em seis meses, contudo, foram muitos poucos os dias em que conseguiu usufruir desse direito. “Julgo que disse três vezes ao meu superior que não estava a conseguir cumprir o horário, que me estavam a ligar e a pedir trabalhos depois das 16 horas, quando devia estar com o meu filho. Sempre que o chamei à atenção, ele veio com o discurso que compreendia a situação, que ia tentar estar mais atento, mas nada mudou”, conta.

Em conversa, Ana repete inúmeras vezes a palavra “esgotada”. É o seu “estado espírito constante”, apesar de “gostar muito” do trabalho que faz. “Esgotada por causa de todas as responsabilidades”, “esgotada por estar constantemente preocupada com o filho e não conseguir dar atenção”. Ana está, tudo indica, em burnout parental.

Segundo um inquérito internacional realizado no ano passado, entre 30 de abril e 20 de maio, que contou com a participação de “488 pais e mães (a maioria mães, 81%), o período de confinamento teve um impacto negativo na relação entre pais e filhos: 19% dos pais e 31% das mães inquiridas assumiram ter sintomas.

“Portugal foi um dos países em que teve as escolas mais tempo fechadas e isso teve um impacto claro no burnout. Tivemos que de facto conciliar de facto as tarefas da parentalidade, que não é apenas o cuidar, é também o estimular e o promover o desenvolvimento, com as outras tarefas todas que, de repente, ficaram dentro de casa”, explica Filomena Gaspar, investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade Coimbra e uma das autoras do estudo, em declarações à Renascença.

O burnout parental afetou em particular as mulheres “com mais qualificações”. Porquê? “Porque são aquelas que têm profissões mais exigentes. E ao terem profissões mais exigentes colocam em si mesmas expectativas mais elevadas relativamente à qualidade do trabalho.” A especialista sublinha que é “muito diferente estar em teletrabalho com uma atividade rotineira” ou com uma “grande responsabilidade”, e, ao mesmo tempo, ser a principal cuidadora dos filhos.

“Isto é grave. Somos um país com planos para a igualdade para a educação e no trabalho, mas não temos planos para a igualdade na parentalidade. E isto é um dado que é muito comum em outros países, não só Portugal”, aponta. Na prática, é como se a educação para a igualdade que hoje se dá nas escolas – as mesmas expectativas, as mesmas ambições, independentemente do género – fosse uma mentira.

“Cresço numa sociedade que me dá valores para a igualdade e de repente estou a exercer a minha função parental onde não há igualdade nenhuma. Porque quem cuida e é responsável pela maior parte das tarefas, no que diz respeito à criança, fundamentalmente nos primeiros anos de vida, é a mulher. O que é que isto faz? Faz com que as mulheres se sintam brutalmente infelizes e stressadas, porque há uma discrepância enorme entre aquilo que lhe venderam e aquilo que é a realidade”, explica a psicóloga.