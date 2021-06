Pedro Gonçalves "orgulhoso" pela estreia na seleção numa "boa exibição" contra a Espanha

Pedro Gonçalves, médio do Sporting, mostrou-se feliz pela estreia pela seleção nacional, no empate sem golos com a Espanha, naquilo que considerou ter sido uma boa exibição da equipa.

"É um orgulho para mim poder-me estrear pela seleção, é um sonho, vou continuar a trabalhar para conquistar ainda mais. Foi uma boa exibição contra uma das melhores seleções da Europa e do Mundo", atira.

O melhor marcador da I Liga explica o que Fernando Santos lhe pediu e desvaloriza a ansiedade da estreia: "Pediu-me para fazer o meu jogo, me divertir e respeitar os posicionamento que treinamos durante a semana. É o meu trabalho, tento não pensar na ansiedade e nervosismo e dar o meu melhor".