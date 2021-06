Luis Enrique: "Podíamos ter feito mais um golo do que eles"

Luis Enrique, selecionador espanhol, acredita que a sua equipa poderia ter vencido Portugal, depois do empate sem golos num amigável em Madrid. Em declarações à RTP, o técnico faz um pequeno balanço do jogo.

"Portugal teve uma ou outra oportunidade, mas é difícil jogar contra seleções deste nível. A justiça é indiferente, podíamos ter feito mais um golo, mas é igual para mim", disse, desvalorizando o resultado num jogo amigável.

O técnico diz que o jogo foi um bom teste e recorda os resultados recentes da seleção espanhola.

"Foi um bom teste, acho que para Portugal também foi. Fizemos dois jogos com Portugal, dois com a Alemanha e dois com a Holanda e não perdemos nenhum, mal não nos fez", atira.