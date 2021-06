"Guedes treinou esta manhã na Cidade do Futebol, teste de ontem deu inconclusivo"

Gonçalo Guedes treinou sozinho na Cidade do Futebol depois de um teste inconclusivo à Covid-19, anunciou o selecionador Fernando Santos. O objetivo é contar com o avançado o quanto antes.

"O Guedes treinou esta manhã na Cidade do Futebol, o teste que fez ontem deu inconclusivo, hoje irá fazer outro teste até que as coisas possam chegar lá. Ele já tinha feito dois testes antigénio que deram negativo, mas no PCR deu inconclusivo. Vamos esperar, pensamos que as coisas se podem resolver. Era bom se calhar amanhã já estar connosco. É um assunto difícil, uma questão médica, infelizmente estamos a passar por isto", disse, em conferência de imprensa.

O internacional português falhou a concentração da seleção devido à infeção pelo novo coronavírus e deverá regressar assim que testar negativo à Covid-19.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.