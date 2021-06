Espanha testa campeões europeus

A seleção portuguesa de futebol tem hoje o primeiro teste de preparação para o Euro 2020, diante da Espanha, em Madrid, onde Fernando Santos poderá começar a esboçar da formação que se vai estrear na competição.

Os campeões europeus viajam hoje para a capital espanhola e regressam no final do jogo, que tem início agendado para as 18h30 8:30 (hora de Lisboa). A partida realiza-se no estádio do Atlético de Madrid e contará com 15 mil adeptos nas bancadas, cerca de 22% da lotação do recinto.

Com a reintegração de João Moutinho nos treinos, aparentemente recuperado dos problemas musculares que o afetaram nos primeiros dias da semana, o selecionador Fernando Santos terá à sua disposição 22 dos 26 jogadores que convocou para a fase final do Euro 2020. João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que se juntam à equipa no sábado, depois de terem gozado uma semana de férias, apos a presença na final da Liga dos Campeões, e Gonçalo Guedes, a aguardar resultado negativo à Covid-19 e autorização para viajar.

Em 16 jogos realizados em Espanha, Portugal soma apenas uma vitória, contra 11 derrotas e quatro empates, o último dos quais em 2002 (1-1), na preparação para o Campeonato do Mundo desse ano, na Coreia do Sul e Japão.