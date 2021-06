Amigável com a Espanha "serviu os objetivos" de Fernando Santos

Fernando Santos, selecionador nacional, diz que o amigável com a Espanha, que terminou empatado sem golos, serviu os objetivos que o treinador tinha previsto para o jogo.

"Serviu para o que eu queria e para os crescimento da equipa. Algumas coisas foram bem feitas, outras não tão bem feitas no aspeto coletivo. Temos de corrigir", disse, à RTP, no fim do jogo.

O treinador admite que a Espanha foi dominante nos primeiros 15 minutos de jogo, mas a equipa portuguesa foi esbatendo essa diferença ao longo do jogo.

"Eles dominaram nos primeiros quinze minutos, não conseguimos encurtar os espaços. A equipa começou a evoluir, esbateu-se esse domínio. Entramos melhores na segunda parte, mais alta e a retirar espaços e a ter mais bola. Foi mais equilibrado. Tivemos duas ou três situações de golo, eles tiveram uma, mais esta no fim", diz.

Fernando Santos conclui que o jogo "era importante para perceber o estado em que a equipa está".