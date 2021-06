Nuno Tavares pronto para se afirmar. "Se não for no Benfica, é noutro sítio"

Nuno Tavares está a ser muito criticado, por alguns adeptos do Benfica, nas redes sociais, devido a uma declaração que o jogador proferiu num direto no Instagram feito por uma pessoa que o acompanhava.

O lateral-esquerdo, de 21 anos, quer afirmar-se e diz que "se não for no Benfica, é noutro sítio". A afirmação do jogador circulou rapidamente e alguns adeptos encarnados criticaram a forma como Nuno Tavares se expressou.

Alternativa a Grimaldo, o defesa fez 25 jogos esta temporada. Até ao momento, não houve qualquer reação oficial do Benfica.