Há uma app onde pode pagar para ter uma palavra a dizer na vida dos outros

Imagine que é um admirador de Cristiano Ronaldo e que o futebolista decide pôr à consideração dos fãs o que vai comer ao jantar: lagosta ou pizza? Se quiser participar na escolha do menu de CR7 teria de pagar para votar.

Isto é tudo um exercício de imaginação, pelo menos por agora, pois ao que consta Ronaldo não faz parte desta nova rede social, mas a rede existe. Chama-se New New e é uma ferramenta à disposição de influenciadores que permite aos seus seguidores votar em decisões das suas vidas.

O valor para votar é definido por quem lança a votação e é certo que quem vota não reavê o dinheiro, mesmo que a opção em que votou não seja a vencedora.



Esta rede permite ainda que os seguidores lancem desafios aos famosos. Por exemplo, imagine que queria desafiar Ronaldo a correr uma maratona. Por pouco mais de 16 euros pode lançar o desafio, mas , neste caso, se Ronaldo não estivesse disposto a aceitar a sua proposta, o dinheiro seria devolvido.

Dizem os criadores da New New que o objetivo desta plataforma é aproximar as pessoas e permitir que o público contribua diretamente para o trabalho desenvolvido, por exemplo, por artistas, escritores ou bloggers.