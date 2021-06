Fiorentina de olho em Sérgio Oliveira

O FC Porto negoceia a transferência de Sérgio Oliveira para Itália. Há conversas com a Fiorentina sobre o médio português e o negócio pode fazer-se por um valor a rondar os 20 milhões de euros.

O internacional luso, a preparar a participação no Euro 2020, foi o segundo melhor marcador dos dragões na última época (20 golos em 48 jogos).

De acordo com o jornal “A Bola”, Filipe Soares, médio de 22 anos do Moreirense, é alvo dos portistas no mercado, na eventualidade de Sérgio Oliveira trocar a liga portuguesa pela Série A italiana.