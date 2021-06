Decisão britânica sobre Portugal "trágica" para turismo, diz Chega

O Chega considerou esta quinta-feira uma "decisão trágica" para as regiões turísticas portuguesas o anúncio do Governo britânico de retirar Portugal da "lista verde" de viagens internacionais.

O Governo de Londres justifica a decisão com a descoberta de novas variantes de Covid-19 no país e ao aumento do número de infeções nas últimas semanas.

A decisão, diz o líder do partido, André Ventura, num comentário em vídeo, vai impedir que mais turistas ingleses cheguem, nomeadamente ao Algarve.

Por isso, diz no vídeo, a decisão é trágica para o Algarve, "onde muitos dos turistas britânicos já tinham feito reservas e agora estão a cancelar", mas também trágica "para todo o território nacional, habituado a receber turismo de cidadãos britânicos".

E é ainda, acrescenta, "uma tragédia na confiança que a comunidade internacional deposita em Portugal".

A decisão demonstra, considera o líder do Chega, que Portugal está pouco preocupado com a proteção do turismo e da hotelaria e que não tem dado confiança aos parceiros internacionais.

"E mostra que António Costa e o governo socialista" estão num caminho muito difícil e, diz André Ventura, "sobretudo muito perigoso em matéria de contenção da pandemia e em matéria da proteção dos próprios cidadãos portugueses".

O dirigente diz que o partido espera que a situação seja clarificada quanto antes, que Portugal "use a sua diplomacia uma vez na vida para pedir esclarecimentos ao Reino Unido", e que crie "finalmente e sem medo" um pacote de apoio às regiões turísticas mais afetadas, a começar pelo Algarve.

Nas últimas 24 horas Portugal registou três mortes relacionadas com a doença Covid-19 e 769 novos casos de infeção.