Vacinação por faixa etária. Quem ficou perdido pode ser vacinado sem marcação

O coordenador da task-force garante que as pessoas cuja faixa etária já está a ser vacinada mas por alguma razão ficaram de fora do agendamento, poderão ser vacinadas sem marcação.

"Quando nós chegamos ao fim das faixas etárias, temos mais dificuldades em encontrar as pessoas. Tipicamente quando passamos os 85% de uma determinada faixa etária [...] o processo de vacinação é mais dificíl e abrimos a faixa etária logo a seguir. Não podemos deixar essas pessoas sem serem vacinadas", explicou o vice-almirante Gouveia e Melo, esta quinta-feira de manhã, na visita ao maior centro de vacinação Covid-19 de Lisboa, que entrou em funcionamento no dia 31 de maio no Pavilhão 1 do Estádio Universitário.

"Fazemos todas as estratégias possíveis e imaginárias para trazer essas pessoas para o processo de vacinação", acrescentou, referindo que "uma das últimas estratégias que vamos implementar é qualquer pessoa, a partir de uma determinada etária que já passou, apresenta-se no centro de vacinação e é vacinada sem ter que marcar", explicou o responsável pela task-force.

A medida ainda não está em vigor, pois ainda é preciso "adaptar as bases de dados", adiantou o vice-almirante.