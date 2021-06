Presidente da Câmara de Alcácer do Sal alerta para falhas no autoagendamento. "É muito triste isto"

Veja também:

O presidente da Câmara de Alcácer do Sal disse, esta quinta-feira, que o autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19 “é uma ilusão, porque há casos em que se confirma a vacinação, e, no dia previsto, não há vacinas”.

O autarca relata à Renascença que esta quinta-feira houve problemas com o autoagendamento no município. Segundo Vítor Proença, alguns utentes agendaram a toma da primeira dose da vacina para esta quinta-feira, tendo recebido confirmação para a mesma. No entanto, ao centro de saúde local - onde esta quinta-feira só foram dadas segundas doses - não chegou qualquer informação, e, por isso, estes utentes não foram vacinados.

Vítor Proença sublinha que a responsabilidade não é dos serviços de saúde do concelho, mas do Ministério da Saúde, porque o sistema de autoagendamento tem falhas.

“É muito triste isto. Todo o sistema do Ministério da Saúde e da Administração Regional de Saúde põe em causa o êxito fantástico que tem sido feito em Alcácer do Sal”, lamenta o autarca.

A Administração Regional de Saúde do Alentejo confirma à Renascença o problema com pelo menos cinco utentes, cuja vacinação - apesar de confirmada pelo sistema, não se realizou.

A falha surgiu devido a questões logísticas, já que as vacinas estão no Hospital de Santiago do Cacém, de onde têm de sair na véspera. Para estes utentes, a vacinação foi reagendada para dia 11 de junho

A ARS do Alentejo explica ainda que a partir de agora, haverá uma "décalage" de cinco dias entre a confirmação para a toma da vacina e a inoculação, de forma a evitar estes problemas.