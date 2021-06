Mais três mortos e 769 infetados com Covid-19. R igual a ontem

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortos e 769 infetados com Covid-19. É o maior número de novos casos diários desde 6 de abril, dia em que se registaram 874 casos.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira indica ainda que o valor do R mantém-se inalterado, ou seja, a 1,07 a nível nacional. A incidência por 100 mil habitantes também não registou mudanças.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser responsável por metade dos novos casos (385), seguida da região Norte com 240 novos casos. O Centro surge em terceiro lugar com 54 novos casos, o Algarve tem 36, os Açores 30 e, por último, com 12 novas infeções em casa região, surge o Alentejo e a Madeira.

As vítimas mortais registaram-se duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Centro. Uma das vítimas mortais tinha entre 30 e 39 anos, outra entre os 60 e os 69 anos e a terceira tinha entre 70 e 79 anos.

O número de casos ativos subiu novamente ultrapassando a barreira dos 23 mil (23.343), mas o número de internados desceu.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 851.031 casos da doença, dos quais 17.029 pessoas morreram e 810.659 acabaram por morrer.

Ainda segundo informação da DGS, foram administradas 5.720.846 doses de vacina contra a Covid.