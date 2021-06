Auriol Dongmo com recorde nacional e melhor marca mundial do ano no peso

A portuguesa Auriol Dongmo bateu o recorde nacional do lançamento do peso, ao fazer 19.75m no meeting de Huelva, em Espanha.

Ao quinto ensaio, a atleta do Sporting conseguiu também a melhor marca mundial do ano.

A lançadora tem lugar marcado para os Jogos Olímpicos do Japão e é candidata a medalha.

No segundo lugar deste concurso ficou outra atleta portuguesa: Eliana Bandeira, com 17.34m.

Já antes, foram também as portuguesas a dominar o concurso do lançamento do disco no mesmo meeting.

Liliana Cá venceu com o melhor lançamento a 63,71m. Irina Rodrigues foi segunda com 62,65m.



Por sua vez, Cátia Azevedo bateu o recorde de Portugal nos 400 metros com a marca de 50,59 segundos, e consegue passaporte para os Jogos Olímpicos 2020. É o segundo recorde que bate em duas semanas.



A atleta do Sporting, de 27 anos, concluiu a final da competição espanhola na segunda posição, atrás da dominicana Marileidy Paulino (49,99 segundos).

Cátia Azevedo superou a marca de qualificação para Tóquio2020, fixada em 51,35, duas semanas depois de ter estabelecido o anterior recorde nacional, com o registo de 51,61, também em Espanha, em Andujar, no dia 22 de maio.