Arsénio foi uma das figuras do Arouca e mantém-se no clube na I Liga

Como estão a ser as celebrações da subida do Arouca? Ainda se prolongam ou já foram de férias?

A festa [que começou no domingo] foi até terça-feira [1 de junho], com a equipa e as pessoas de Arouca. Terminou com a receção na câmara. Desde que acabou o jogo até à terça à noite foi sempre a celebrar. Foi uma época não muito longa, mas desgastante. Acabou da melhor maneira e aproveitamos para festejar bem, dentro das regras agora impostas.

Conte-me o que aconteceu após o apito final em Vila do Conde. Foram celebrações efusivas no relvado, mas rapidamente foram para Arouca festejar.

Mal terminou o jogo [fomos para Arouca]. Não estávamos em nossa casa, tem de haver respeito pelo Rio Ave, que desceu de divisão. Contivemo-nos um pouco no relvado. Abraçámo-nos, mas tentámos confortar os jogadores do Rio Ave, alguns de nós tinham jogado lá, como o Pedro Moreira. Sentiu que deveria fazer isso. Também tentei dar uma palavra de conforto.

Depois disso, com respeito, festejámos no relvado, balneário, autocarro até Arouca, sempre a festejar.

Poucos acreditavam inicialmente que o Arouca podia ganhar ao Rio Ave...

Internamente sempre tivemos o objetivo de subir, mesmo não passando isso para fora. Era o nosso objetivo. Tivemos períodos em que uma vitória nos aproximava, mas não conseguíamos. Mas nesta reta final e depois do empate em Vizela, decidimos que era, ou não era. Demos as mãos e não perdemos mais nenhum jogo.

Se dúvidas restassem em relação à nossa qualidade, coroámos [a subida] com este "play-off" contra uma equipa da I Liga, demos a machadada final e provámos que merecemos estar na I Liga.

Como foi a expetativa do jogo com o Rio Ave? Era uma equipa de I Liga, tinha estado perto de eliminar o AC Milan no "play-off" da Liga Europa e era uma incógnita, mas venceram logo de forma clara por 3-0 em Arouca.

Muitos de nós vivíamos em Arouca e muitas vezes viamos jogos juntos da I Liga e do Rio Ave. Sempre achámos estranho estarem naquela posição, tinha estado na Liga Europa, quase eliminou o AC Milan e eliminou o Besiktas, que foi campeão na Turquia.

Quando nos calhou o Rio Ave, achámos que iria ser muito difícil, como foi, mas nós tornamo-lo fácil. Sempre acreditámos que poderíamos vencer. Eu ainda não estava, mas o Arouca jogou com o Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal e deram uma boa réplica.

Estávamos confiantes, nós estávamos com mais confiança, e eles a lutar para não descer foram mais abaixo animicamente. Aproveitámos esse fator para nos superiorizarmos.

Ainda antes, na última jornada, o Arouca chegou a estar virtualmente na I Liga, porque o Vizela estava empatado com o Vilafranquense. No fim do jogo, sentiram desilusão por falhar a subida direta, ou já não era a expetativa inicial?

O lugar que dependia de nós era o terceiro, só precisavamos de ganhar ou empatar. O "play-off" já era um prémio pela época que fizemos e queríamos outra oportunidade para a subida. Obviamente que queríamos o lugar e sabendo que o Vizela estava empatado deu-nos algum alento.

Como não dependíamos de nós, é mais complicado estar a contar com os outros para nos ajudar. O que dependia de nós foi feito. Houve alguma desilusão quando acabou, mas houve uma mentalização rápida para nos focarmos nos dois jogos com o Rio Ave. Foi o pensamento da equipa.