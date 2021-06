Ronaldo a caminho do Paris Saint-Germain? Imprensa espanhola diz que sim

Cristiano Ronaldo pode estar de saída da Juventus para o Paris Saint-Germain (PSG). O jornal espanhol "AS" avança esta quinta-feira que o PSG já iniciou contactos com o avançado português, que apesar da má temporada da Juventus, foi o melhor marcador da série A italiana, com 29 golos em 33 jogos.

Cristiano Ronaldo totalizou 36 golos esta época, tendo sido eleito pelos adeptos do emblema de Turim, como melhor jogador da equipa, num ano marcado pelo fracasso da equipa na Liga dos Campeões – onde foi eliminada pelo Porto - e pela perda do campeonato ao fim de nove títulos consecutivos.

Depois de três épocas em Itália, e acrescentados ao palmarés, dois campeonatos, uma taça e uma supertaça, aos 36 anos, Ronaldo, com mais um ano de contrato na Juventus, pode dar novo rumo à carreira.

Segundo o jornal "AS", Massimiliano Allegri não conta com o avançado português para a próxima época e o clube italiano está disposta a negociar uma transferência, de forma a conseguir alguma mais valia com Cristiano Ronaldo, antes do fim do contrato.

A Juventus pede entre 25 e 30 milhões pela sua transferência, mas, ainda de acordo com o mesmo desportivo, o clube da cidade de Turim está disponível para negociar uma troca com Mauro Icardi, que já tem luz verde de Allegri.