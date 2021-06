A Seleção portuguesa de Sub-16 venceu, por 2-1, a Dinamarca, em jogo particular realizado no estádio Pina Manique, em Lisboa.

Os visitantes marcaram primeiro, por Bertram Kvist, mas a equipa das quinas virou o resultado graças a Vasconcelos e Guilherme Santos.

As duas equipas voltam a encontrar-se no próximo sábado, no mesmo palco, para mais uma partida de preparação.