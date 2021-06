Jogadores reagem. “Queremos acabar com mais uma vitória”

Portugal está na final do Europeu de Sub-21, depois de derrotar a Espanha, por 1-0, nas meias-finais. Os jogadores da equipa das quinas reagem ao triunfo.

Fábio Vieira

"Não sei se o golo é meu ou se foi autogolo, mas o que interessa é a vitória. Estamos muito felizes por estar na final e é isso que mais importa. Temos uma equipa muito unida, é uma das maiores forças que temos. Sabíamos desde o início que a Espanha ia obrigar-nos a estar num bloco mais baixo, fruto da qualidade dos jogadores que tem. Foi um jogo muito bem disputado, conseguimos marcar e vamos felizes para a final. Temos de desfrutar. Seja qual for o adversário, vamos confiantes e com convicção para ganhar".

Vítor Ferreira

“É um orgulho imenso, estamos mesmo muito felizes e há poucas palavras para descrever o nosso sentimento. Foi uma caminhada muito longa, encontramos equipas muito difíceis e é incrível chegar aqui. Queremos acabar com mais uma vitória, seria a cereja no topo do bolo. Só queremos ganhar”

Diogo Costa

"A motivação para jogar a final é muito grande. É nisso que estamos focados, acima de tudo. Agora vamos treinar para ajustar o que foi mal feito e dar continuidade ao que fizemos de bem. Creio que o facto de no outro jogo termos ido a prolongamento prejudicou-nos. A equipa esteve mais cansada, mas quando trabalhamos com paixão pelo que fazemos a sorte aparece e é bem merecida. Aqui somos Portugal, não há clubes, e é nisso que estamos focados. A final será contra quem tiver de ser e vamos jogar com muita garra”.

A final do Europeu de Sub-21 está marcada para domingo. Portugal vai defrontar Holanda ou Alemanha.