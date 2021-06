João Moutinho integrado no grupo

O médio João Moutinho trabalhou, esta quinta-feira, sem limitações no treino da Seleção portuguesa.

O jogador do Wolverhampton falhou os últimos dias de trabalho da equipa das quinas devido a uma mialgia de esforço.

Ao grupo da Seleção ainda faltam João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, todos do Manchester City, que só se apresentam no sábado, e Gonçalo Guedes, do Valência, ainda em isolamento devido à Covid-19.

Portugal defronta, esta sexta-feira, a Espanha em partida de preparação para o Euro 2020.