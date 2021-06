Fonte e os centrais da Seleção: “Muito bem servidos”

O defesa central José Fonte deixa grandes elogios aos colegas de posição na Seleção.

“O Rúben [Dias] está numa fase espetacular, como o Pepe, que fez uma época muito boa. Depois, temos outras opções que o mister [Fernando Santos] com certeza tomou. O Danilo, que já faz essa posição, o próprio Palhinha, que já fez jogos nessa posição. Temos cinco opções, portanto acho que estamos bem servidos. Até posso dizer: muito bem servidos”, referiu.

Antes da fase final do Euro 2020, Portugal vai defrontar a Espanha, em jogo particular.

José Fonte, de 37 anos, deixa a receita: “Temos de estar concentrados, foco no máximo, e abordar da melhor maneira possível todos os jogos. Estes vai ser um teste para a nossa preparação em relação ao primeiro jogo do Europeu”.

O campeão francês pelo Lille, reforça que o ambiente na equipa das quinas “continua igual: grande trabalho, profissionalismo, espírito de equipa, toda a puxar e remar para o mesmo lado”.

O que mudou foi a visão dos adversários. “Antigamente olhavam para nós como uma equipa que nunca tinha conseguido ganhar e agora já provámos que conseguimos. As outras equipas olham para nós com mais respeito e cuidado, porque sabem que Portugal é uma das melhores equipas do mundo, mas nos sempre tivemos essa responsabilidade”.