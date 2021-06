Fernando Santos. “Não gostamos de perder nem a feijões”

O selecionador nacional considera que o jogo de preparação contra a Espanha antes do Euro 2020 vai servir para “cimentar ideias e procurar melhorar algumas coisas que não funcionaram tão bem”.

“Como grande seleção que é, a Espanha será um teste ótimo para perceber até que ponto o que queremos para a nossa equipa seremos capazes de fazer. Não será um teste para os jogadores, mas será um exame aos comportamentos enquanto equipa”, diz Fernando Santos.

O técnico refere que “o resultado não será importante”, mas lembra que “ninguém gosta de perder, nem a feijões”.

“Estamos a representar o nosso País, portanto tem de ser de grande rigor e concentração. Não vamos colocar pressão no resultado, mas vamos a Espanha para ganhar”, diz.



Santos acrescenta que Portugal “só pode ganhar se jogar como sabe. Se formos jogar a Espanha para defender, então não temos ambição nenhuma e era melhor nem ir ao Campeonato da Europa”.

O selecionador não tem dúvidas: “Portugal tem condições para jogar olhos nos olhos, depois vamos ver como corre.”

A partida de preparação em Madrid joga-se a partir das 18h30 desta sexta-feira.

Na fase final do Euro 2020, a equipa das quinas está no grupo com Hungria, Alemanha e França.