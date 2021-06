Europeu sub-21. Portugal procura hoje chegar à terceira final na competição

A seleção portuguesa sub-21 procura, esta quinta-feira, a sua terceira presença na final de um Campeonato da Europa do escalão.

A equipa de Rui Jorge eliminou a Itália nos quartos de final, por 5-3, mas apenas depois de prolongamento. A seleção nacional esteve a vencer por 2-0 e 3-1, mas deixou-se empatar perto do fim. Dany Motya (bis), Gonçalo Ramos, Jota e Francisco Conceição marcaram os golos da equipa portuguesa.

Pela frente na meia-final estará a seleção da Espanha, que atirou a Croácia para fora do torneio. A equipa de De La Fuente venceu também no prolongamento, com um "bis" de Javi Puado, avançado do Espanyol.

Portugal pode chegar à final pela terceira vez, mas nunca venceu o torneio, tendo sido finalista vencido em 2015 e 1994. A atual geração que compete nos sub-21 conquistou os Europeus sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018.