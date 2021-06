​Uma exposição feita pelo público? Sim, na 2,ª edição da Porto Design Biennale

Dez curadores pensaram a programação de segunda edição da Porto Design Biennale, que começa esta quarta-feira, no Porto e em Matosinhos. Até 25 de julho, o público poderá usufruir de uma programação gratuita que prevê exposições, oficinas e mais de uma dezena de conversas.



São 49 as atividades em cartaz numa edição que além de eventos presenciais, prevê também, dado o contexto de pandemia, algumas iniciativas que podem ser acompanhadas à distância. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Magda Seifart, diretora executiva da Porto Design Biennale destaca algumas das exposições programadas.

Uma dessas mostras é pensada pelo curador-geral da Biennale, Alastair Fuad-Luke. “Tem por título, Museu da Matéria Viva e tem lugar no Casa do Design em Matosinhos. É uma exposição em que o curador explora o território português e quer uma interação participativa com o público. No núcleo central da exposição temos o arquivo da Matéria Viva, onde o público pode interagir e trazer objetos e materiais para dentro da própria exposição”, explica Magda Seifart

Outra das exposições que o público poderá visitar no Museu Nacional Soares dos Reis é organizada por França, o país convidado desta segunda edição. “A exposição intitula-se “Autre” , porque os curadores acharam que eram os ‘outros’, os convidados a virem às cidades do Porto e Matosinhos” para apresentar um projeto. Porque estamos num contexto de pandemia, os curadores enviaram a uma série de artistas e convidados uma caixa com objetos de ambas as cidades e uma série de perguntas às quais as pessoas davam as suas respostas. Com essas respostas eles criaram o seu projeto”, diz a diretora executiva.

Outra das propostas deste ano, é a exposição "Cuidado Radical: Arquiteturas de Amor e Reciprocidade", pensada por Ana Jarra e Alberto Altés, e que vai reunir no Palacete dos Viscondes de Balsemão, no Porto, histórias de amor, reciprocidade e envolvimento que têm em comum uma ética do cuidado.

Para quem não se possa deslocar às cidades do Porto e Matosinhos, a bienal preparou também a exposição "Linhas Invisíveis" que tem um formato digital. A mostra olha para a cidade do Porto e tenta promover soluções para combater a segregação social.

Ao longo dos 54 dias da bienal, vão também decorrer 20 conversas online e mais de uma dezena de oficinas. A Porto Design Biennale espalha-se por 25 espaços das cidades do Porto e Matosinhos, cujas autarquias apoiam este evento.

Organizada pelo centro de investigação da Escola Superior de Arte e Design, a Porto Design Biennale disponibiliza aqui toda a programação.