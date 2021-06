​Nick Cave, Gorillaz e Beck no NOS Primavera Sound em 2022

“2022, o ano em que recuperaremos o tempo perdido”, é desta forma que o NOS Primavera Souns anuncia o regresso, ao Parque da Cidade, depois de dois anos sem festival devido à pandemia de Covid-19. Uma semana depois de conhecido o alinhamento do festival em Barcelona, é agora revelado o cartaz do evento no Porto que vai decorrer de 9 a 11 de junho de 2022.



Em comunicado, a organização do NOS Primavera Sound apresenta o cartaz a começar no dia 9 com Nick Cave and the Bad Seeds que assim regressa ao festival. Também no mesmo dia o cartaz é “encabeçado por Tame Impala e o seu psicadélico multicolor”, diz a organização. Dia 9 atuarão ainda Kim Gordon, Sky Ferreira e Black Midi, entre outros.

No segundo dia do Nos Primavera Sound o destaque vai para os Pavement que assim regressam ao palco e para Beck. No sábado, a 11 de junho, os cabeças de cartaz são os Gorillaz de Damon Albarn. Também prevista está a atuação de Dinosaur Jr., do brasileiro Pabllo Vittar e do rapper Earl Sweatshirt

A manter a tradição, “também se cantará em português em 2022” no NOS Primavera Sound explica o comunicado. “A visita do outro lado do Atlântico de Arnaldo Antunes, história viva da música brasileira” será um dos destaques do próximo ano. A edição de 2022 contará também com “representantes da cena musical nacional como Pedro Mafama e o seu novo folclore, os energéticos Throes + The Shine, os Montanhas Azuis e as suas sonhadoras canções, Holy Nothing e o seu groove contagioso, a magnética Rita Vian, e David Bruno com o seu romantismo à prova de bomba”.

O NOS Primavera Sound lembra que todos os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 “são válidos para a edição de 2022. Para isso, é obrigatório efetuar a troca do bilhete do NOS Primavera Sound 2020 ou 2021 por um bilhete válido para a edição de 2022. Esta troca deverá ser feita no ponto de venda onde foi adquirido, a partir do dia da abertura da venda para 2022 e até ao dia 31 de dezembro de 2021, não tendo qualquer custo associado”.

Quem adquiriu bilhete para 2020 e não pode estar presente em 2022, a organização indica que podem “pedir o reembolso entre o dia 11 de junho e o dia 1 de Julho de 2021, através de um formulário criado para o efeito” no site do festival. A partir de sexta-feira às 12h são postos à venda os bilhetes para a edição de 2022.