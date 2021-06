Ugarte associado a interesse do Sporting

Foi no Famalicão que o Sporting encontrou uma das peças mais influentes na conquista do título de campeão nacional e é no Famalicão que, de acordo com o jornal "Record", Rúben Amorim tem identificado o reforço para o meio-campo, caso Matheus Nunes deixe Alvalade.

Manuel Ugarte pode seguir o mesmo caminho de Pedro Gonçalves e trocar o Minho por Lisboa. O "Record" dá conta do interesse de clubes ingleses em Matheus e Ugarte, que já foi associado a interesse do Benfica, é prioritário, garante o jornal, que não adianta os valores pelos quais se pode concretizar o negócio.

Ugarte foi contratado em janeiro, ao Fénix do Uruguai, por uma três milhões de euros, de acordo com a imprensa uruguaia, e tem contrato com o Famalicão até 2025.

Matheus Nunes é pretendido por clubes ingleses e poderá ser transferido por 20 milhões de euros.