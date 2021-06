Liga muda regulamento dos cartões amarelos após caso Palhinha

A Liga de Clubes aprovou uma alteração aos regulamentos das competições no que diz respeito às suspensões por cartões amarelos, depois do caso com João Palhinha nesta temporada, jogador do Sporting.

Fica agora definido que um jogador que tenha apresentado recurso de suspensão de um cartão amarelo que esteja na final de uma série de cinco, cumprirá a suspensão desse mesmo jogo, imediatamente após a exibição de novo cartão amarelo.



João Palhinha foi castigado a 27 de janeiro, em processo sumário, na sequência da admoestação no encontro frente ao Boavista, da 15.ª jornada da I Liga. O pleno da secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da FPF considerou, então, improcedente o recurso do jogador.

O médio apresentou uma providência cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul, para suspender a eficácia do castigo, algo que foi conseguido. Isso permitiu que Rúben Amorim lançasse Palhinha frente ao Benfica, na 16.ª jornada, a 1 de fevereiro, como suplente utilizado.

O castigo foi suspenso, o que significou que Palhinha nunca cumpriu o castigo, e só iria cumprir assim que chegasse aos nove cartões amarelos, limite que não chegou a alcançar até ao final da temporada.