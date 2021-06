Toni Martínez não tem dúvidas que FC Porto vai conquistar o título na próxima época

Toni Martínez, avançado do FC Porto, reconhece que a época 2020/21 ficou aquém das expetativas, apenas com a conquista da Supertaça, mas não duvida que o campeonato não vai escapar na próxima época.

"Este ano foi um ano menos bom, mas estamos sempre juntos e não tenho dúvidas de que vamos ser campeões na próxima época. O FC Porto quer ganhar tudo. O que podemos prometer é que vamos lutar por todas as competições, que vamos dar tudo e que vamos entrar em todos os jogos para ganhar", disse, aos meios oficiais do clube.

O ponta de lança de 23 anos terminou a época como titular e a marcar quarto golos nos últimos cinco jogos. No total, apontou nove golos em 29 jogos, em 1109 minutos de utilização.

"Quero jogar ainda mais do que joguei esta época e ajudar a equipa com golos. Só quero dar o meu melhor para a equipa e ajudar em tudo o que puder. Quero ser o mais útil possível", atira.

O FC Porto foi até aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde caiu para o campeão europeu Chelsea, mas a prestação europeia soube a pouco para Martínez.

"Sobretudo depois da eliminatória heroica que fizemos contra a Juventus, uma equipa que toda a gente sabe que tem um orçamento muito maior do que o nosso. Acho que fizemos uma época brilhante na Liga dos Campeões e que merecíamos mais. Preparámo-nos muito bem para os jogos com o Chelsea e merecíamos mais do que aquilo que conseguimos", termina.