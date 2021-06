Ministro da Administração Interna "sob fogo" na Assembleia da República

O ministro da Administração Interna está novamente debaixo de fogo no Parlamento.

Eduardo Cabrita está a ser ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e na sua intervenção inicial enumerou uma série de sucessos do seu desempenho no cargo.

Uma abertura de trabalhos que levou o PSD, pela voz do deputado Duarte Marques, a dizer que Eduardo Cabrita não tem noção do ridículo e ofende a inteligência dos portugueses.

“É preciso ter muita falta de noção, quer do ridículo, quer da responsabilidade que tem, porque o senhor ministro parece que com as respostas que dá não tem noção do cargo que ocupa, nem da sua responsabilidade para o país”, acusou Duarte Marques.

O deputado social-democrata considera que “é uma falta de respeito” o ministro ir ao Parlamento “vangloriar-se dos resultados da segurança rodoviária e da criminalidade, num ano em que também, por alguma responsabilidade do Governo, os portugueses foram obrigados a ficar em casa”.

“É uma falta de noção e sobretudo de respeito pela inteligência dos portugueses”, atirou o deputado.

Na resposta, não só a Duarte Marques, mas também ao seu colega de bancada, Carlos Peixoto, que tinha minutos antes feito ataque semelhante, Eduardo Carita reafirmou os seus sucessos em pandemia.

“É, de facto, desesperante o estado em que se encontra o PSD, porque, face aquilo que são os melhores resultados de sempre em matéria de segurança interna, quer na área da criminalidade, quer na área do combate aos incêndios rurais, quer na área até da segurança rodoviária”, afirmou o ministro.