Nova ligeira subida do R em dia com mais uma morte e 724 novos infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais um morto e 724 infetados com Covid-19. Os dados são avançados pelo boletim diário da Direção-Geral da Saúde que indica também nova ligeira subida do R. O índice de transmissibilidade está agora a 1,07, a nível nacional, e a 1,08 no continente.

A incidência também voltou a subir para 66,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 63,7 no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar metade dos novos casos (368 - 51%), seguida do Norte com 212 casos (29%). Depois segue-se a região Centro (9%) com 64 casos, o Algarve (4%) com 32, os Açores com 24 e o Alentejo 22 (3%). A Madeira registou dois novos casos.

O maior aumento de casos novos verificou-se na faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 147 novas infeções. A faixa dos 20 aos 29 anos registou 133 casos novos e a entre os 50 e os 59 anos registaram-se 114. A faixa dos maiores de 80 anos é a que regista menor número de novos casos - 15.



A única vítima mortal tinha entre 50 e 59 anos e registou-se na região Norte. O número de novos casos diários é o mais alto desde o dia 6 de abril.

Os casos ativos retomaram a tendência de subida e registam-se esta quarta-feira 22.965 (mais 265 do que ontem). Já o número de internados com Covid-19 nos hospitais recuou. São agora 264, menos quatro do que ontem, dos quais 53 estão em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 850.262 casos da doença, sendo que 17.026 acabaram por morrer e 810.271 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da Direção-Geral da Saúde, até ao momento já foram administradas em Portugal continental 5.631.365 doses de vacina, sendo que 1.872.849 pessoas já têm o esquema vacinal completo e 3.758.516 pessoas receberam a primeira dose.