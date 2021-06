Há 6,5 milhões de portugueses com alguma proteção contra a Covid-19

Veja também:

Entre vacina e imunidade adquirida pela infeção, há quase 6,5 milhões de portugueses protegidos, de alguma maneira, contra a Covid-19, pelo menos face aos seus efeitos mais gravosos.

As contas são do Presidente da República que, de visita à Bulgária, avançou os números.

“Temos já, neste momento, perto de dois milhões de portugueses, em 10 milhões, totalmente vacinados. Três milhões e meio com a primeira toma de vacina”, anunciou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Somado àqueles que estão tendencialmente imunizados porque infetados e que são cerca de 900 mil, dá-nos mais de seis milhões – quase seis milhões e meio – de portugueses que têm alguma proteção” contra a doença causada pelo novo coronavírus.

Depois do encontro com o Presidente da Bulgária, em Sófia, Marcelo relatou aos jornalistas o sucesso da vacinação em Portugal, processo que diz continuar a ser uma prioridade no combate à pandemia.

O chefe de Estado sublinhou ainda a importância da distribuição justa de vacinas, para que, quem não teve acesso rápido a elas possa também tê-las para combater a pandemia.