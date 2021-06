Forças Armadas. Chefes do Exército e da Força Aérea com reservas à reforma

Os chefes militares do Exército e da Força Aérea manifestaram reservas à reforma da estrutura das Forças Armadas, propuseram 57 alterações, e defendem que o Conselho de Chefes do Estado-Maior deve manter a sua competência deliberativa.

Estas reservas foram expressas numa reunião, à porta fechada, na terça-feira, dos dois Chefes do Estado Maior do Exército (CEME), Nunes da Fonseca, e da Força Aérea (CEMFA), Joaquim Borrego, na comissão parlamentar de Defesa, numa série de audições sobre esta reforma com os Chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), Silva Ribeiro, e da Armada (CEMA), Mendes Calado, que termina hoje.

Em tons diferentes, de acordo com as intervenções escritas feitas na comissão, a que a Lusa teve acesso, Nunes da Fonseca e Joaquim Borrego abordam as alterações propostas pelo executivo que reforçam os poderes do CEMGFA, e concordam que se deveriam manter as competências do Conselho de Chefes do Estado-Maior, principal órgão militar coordenador e de consulta do Chefe do Estado-Maior-General.

Para Joaquim Borrego, as atuais competências do conselho, e que o Governo propõe alterar, tem um modelo “muito virtuoso”, que “garante a participação e inclusividade, necessárias e desejáveis, na definição dos elementos estruturantes das Forças Armadas”.

E alertou para “a importância do equilíbrio e da valorização dos ramos”, na relações hierárquicas e competências dos Chefes de Estado-Maior, devendo ainda “ser resguardadas de qualquer erosão” que “fragilize a sua ação de comando”.