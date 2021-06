Estudantes da UTAD ajudam beneficiários da Refood a procurar emprego

Sete estudantes do Mestrado em Engenharia Mecânica da Universidade de Trás-os-Montes (UTAD) estão a desenvolver um projeto que visa ajudar pessoas, atualmente beneficiárias da Refood, a encontrarem emprego.

Numa primeira fase, o grupo de trabalho está a desenvolver uma “Bolsa de Saberes” dos beneficiários que inclui a formação académica, a experiência profissional e os interesses pessoais, além do perfil.

Depois, segue-se a elaboração de um currículo, em conjunto com os beneficiários participantes, para que possíveis empregadores possam oferecer uma oportunidade de inserção laboral.

A ideia do projeto, explicam os estudantes, surgiu no âmbito da Unidade Curricular de Gestão Industrial I em que é pedido aos alunos que, além das competências técnicas de gestão de projeto e otimização, desenvolvam “competências sociais, tais como empatia, liderança, comunicação, trabalho em equipa, pensamento crítico e criativo, contribuindo para a solução de um problema real”.

“Juntámos o útil à oportunidade de ajudar pessoas que, neste momento, se encontram numa situação mais frágil em termos económicos e sociais”, explicam os estudantes, acrescentando que é neste contexto que surge a ligação à Refood, organização independente, orientada por cidadãos voluntários, que trabalha para “eliminar o desperdício de alimentos e a fome em cada bairro”.

Segundo Caroline Dominguez, docente da UTAD e responsável da Unidade Curricular, “ao apresentar a proposta para a unidade curricular, os estudantes mostraram-se interessados em desenvolver este projeto na área social, propondo-se a ajudar estas pessoas na procura ativa de emprego de modo que estes saiam da situação precária em que se encontram”.

O projeto incide em participantes residentes na cidade de Vila Real e, neste momento, abrange 10 beneficiários.

Numa fase final do projeto, os estudantes pretendem estabelecer contacto com empresas ou instituições da cidade de Vila Real com potencial interesse em contratar estes beneficiários/participantes.

Os estudantes esperam com este projeto ajudar a “mitigar o preconceito que existe na oferta de oportunidades de trabalho a pessoas com menos competências profissionais, académicas e sociais”.