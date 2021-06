“Estou aqui”. Pulseiras com validade alargada até ao fim do ano

As pulseiras “Estou Aqui” adquiridas no ano passado têm validade até do dia 31 de dezembro deste ano. A validade foi estendida por causa da pandemia de Covid-19.

A informação é veiculada nesta quarta-feira pela Polícia de Segurança Pública, através de comunicado, mas quem pediu a pulseira no ano passado já terá recebido também um email da PSP, a dar nota da extensão.

A validade habitual era até 31 de maio do ano seguinte ao pedido.

Se, por acaso, a pulseira pedida no ano passado esteja degradada ou tenha sido perdida, deverá solicitar o seu cancelamento (para o e-mail: estouaqui@psp.pt) para depois fazer novo pedido, no site https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm

O programa “Estou Aqui! Crianças” (EAC) foi criado em 2012 com o objetivo de agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família.

Em nove anos, foram resolvidas 10 ocorrências de desaparecimento com recurso a este programa. Durante o mesmo tempo, foram distribuídas mais de 386.600 pulseiras e estão ativas, neste momento, 23.441.

As pulseiras destinam-se a crianças entre os 2 e os 10 anos. Têm um código alfanumérico único e são válidas em todo o território nacional.

Podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal como para não residentes (que estejam em férias, por exemplo).

A iniciativa é da PSP, em parceria com a Altice Portugal, o Ministério da Administração Interna e duas instituições de apoio à criança (incluindo a “Missing Children Europe”).