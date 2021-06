Coimbra. Obras em zona histórica geram protestos e petição

A substituição do pavimento histórico em Coimbra, numa zona que é património da humanidade, está a provocar indignação na cidade.

Em causa as obras no Largo da Sé Velha e também na escadaria do Quebra Costas, que faz a ligação entre a baixa da cidade e a zona alta, onde se situa a catedral e a Universidade. A principal crítica tem a ver com os materiais usados na requalificação.

Uma das vozes mais ativas na contestação é a de Pedro Proença Cunha, professor da Universidade de Coimbra. Este especialista em Geologia diz-se chocado com a intervenção, onde o granito surge no lugar do tradicional calcário.

“Foi chocante ver que, de repente, estão a retirar todos os degraus da escada do Quebra Costas e substituí-los por esses degraus de granito”, começou por descrever o professor à Renascença.

Segundo Pedro Proença Cunha, “os degraus do Quebra Costas eram em calcário, a superfície deles estava picada, portanto, havia um martelo com um bico que fazia picos e servia para dar atrito ao sapato de quem desce. E tinham também patamares em calçada portuguesa.”