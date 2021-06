Circulação de comboios em serviços minímos

Desde a meia-noite que os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) - empresa que gere as redes ferroviárias - estão em greve. Reivindicam aumento de salários e o cumprimento do acordo de trabalho.

A CP alerta para perturbações ao longo de todo o dia, apesar de estarem previstos serviços mínimos. Já as ligações da Fertagus também vão ser afetadas por este protesto, com a previsão de apenas 25% dos horários e com períodos de interrupção ao longo do dia.

Os trabalhadores da IP reivindicam o aumento dos salários, contratação dos trabalhadores, cumprimento integral do clausulado no acordo coletivo de trabalho (ACT), atualização do valor do subsídio de refeição, integração do abono de irregularidade de horário com conceito de retribuição e a atribuição de concessões de viagem no operador de transportes CP a todos os trabalhadores da IP e participadas.

Em causa, está também a abrangência das deslocações e horas de viagem aos trabalhadores, o ajuste do subsídio de refeição nas ajudas de custo, a atribuição de isenção do horário de trabalho aos colaboradores cujo serviço justifique e a alteração das quotas na classificação de “bom” e “muito bom” para efeitos de promoção na carreira técnica.

Por outro lado, os trabalhadores apontam falta de produtos de limpeza e higiene e pedem melhores condições de segurança nas instalações sociais e locais de trabalho.





[notícia atualizada às 10h30 com o balanço da greve]