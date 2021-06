Biden suspende programa de exploração de petróleo e gás no Ártico da era Trump

A administração de Joe Biden vai suspender os contratos de exploração de petróleo e gás de um refúgio de vida selvagem no Alasca, que foram executados durante os últimos dias de Trump à frente do governo norte-americano. A decisão surge ao mesmo tempo que se aguarda por uma revisão ambiental no país.

A ação inverte um dos esforços do ex-Presidente Donald Trump para expandir o desenvolvimento dos combustíveis fósseis nos Estados Unidos, e dá um revés ao governo estatal do Alasca que esperava que a abertura do enorme refúgio ajudasse a reavivar a sua indústria petrolífera em declínio.

O Departamento do Interior de Trump vendeu os arrendamentos no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Árctico (ANWR) em janeiro por causa das objeções dos ambientalistas e grupos indígenas. Durante a sua campanha, Biden tinha-se comprometido a proteger o habitat primitivo de cerca de 20 milhões de hectares (19,6 milhões de acres) para ursos polares, caribus e aves migratórias.

Gina McCarthy, Conselheira Nacional de Clima da Casa Branca, disse que Biden estava "grato pela pronta ação do Departamento do Interior", e disse que o leilão apressado da administração Trump de arrendamentos de petróleo e gás no refúgio "poderia ter mudado o carácter deste lugar especial para sempre".

O Departamento do Interior de Biden disse ter notificado os arrendatários, que incluem uma agência estatal do Alasca.

A revisão, que examinará "deficiências legais" na análise ambiental do arrendamento na ANWR da administração anterior, determinará se os arrendamentos se manteriam, seriam anulados, ou estariam sujeitos a medidas de mitigação, afirmou a declaração.

O programa de arrendamento na ANWR já é objeto de processos judiciais por grupos ambientais e indígenas que alegam que a administração Trump violou a lei federal ao realizar uma análise ambiental deficiente que não considerou adequadamente o seu impacto na vida selvagem e na população nativa.

A Autoridade de Desenvolvimento Industrial e Exportação do Alasca, que detém sete dos contratos de arrendamento da ANWR, disse estar desapontada com a decisão e não tinha qualquer razão para acreditar que a análise ambiental subjacente ao leilão fosse inadequada.

"Não sei a que se referem", disse Alan Weitzner, diretor executivo da AIDEA, numa entrevista.





“Todos os meios necessários”

A ação é o último esforço de Biden para restringir as atividades petrolíferas e de gás em terras públicas, parte de uma agenda mais ampla para descarbonizar a economia dos EUA e combater as alterações climáticas. Também fez uma pausa em todos os novos arrendamentos de petróleo e gás em terras e águas federais, fonte de um quarto do petróleo da nação.

Funcionários do Alasca expressaram a sua indignação, dizendo que o leasing na ANWR era exigido por uma lei de 2017 que abriu o desenvolvimento do petróleo e do gás na região.

"Os nossos arrendamentos de petróleo e gás são válidos e não podem ser retirados pelo governo federal", disse Mike Dunleavy, governador do Alasca, numa declaração. "Oponho-me a este assalto à economia do Alasca e usarei todos os meios necessários para desfazer esta egrégia ultrapassagem federal".

Os grupos verdes e indígenas do Alasca que processaram para impedir a venda do arrendamento aplaudiram a mudança.

"Estamos ansiosos por trabalhar com a administração em ações mais fortes para corrigir este programa de arrendamento ilegal e preservar uma das mais majestosas terras públicas da nossa nação", disseram grupos, incluindo a Liga da Natureza Selvagem do Alasca e o Comité Director do Gwich'in, numa declaração conjunta.