Sporting vence FC Porto e sagra-se campeão nacional de basquetebol

O Sporting bateu o FC Porto, no Pavilhão João Rocha, por 86-85 e sagrou-se campeão nacional de basquetebol na "negra".

Os leões foram para o intervalo a vencer por quatro pontos, por 51-47, e estiveram praticamente sempre na frente até aos quatro minutos do fim do jogo. O FC Porto escalou para a vantagem e chegou a estar a vencer por seis.

O Sporting sagrou-se campeão com um lançamento livre de Micah Downs com 0,7 segundos restantes na partida.

Os leões tinham a vantagem de jogar em casa, por via de ter sido a melhor equipa da fase regular. Os leões começaram por vencer o primeiro jogo em casa, mas o FC Porto venceu os dois seguintes, o primeiro deles no pavilhão do Sporting.



Os nortenhos tiveram oportunidade de festejar o título no quarto jogo, no Dragão Arena, mas os leões voltaram a empatar a eliminatória e empurraram a decisão para a "negra".



Troféu danificado

Os jogadores e equipa técnica do FC Porto ficaram descontentes com a arbitragem e partiram a mesa onde estava colocada a taça de campeão, que ficou também danificada.