Sporting ou FC Porto? Hoje há campeão nacional de basquetebol

É dia de decisão no basquetebol em Portugal, com definição do novo campeão nacional. Sporting e FC Porto disputam o quinto jogo da final do "play-off" da Liga, esta noite, a partir das 19h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O Sporting, campeão em título, tem a vantagem de jogar em casa, por via de ter sido a melhor equipa da fase regular. No entanto, o fator casa não tem sido decisivo nesta final. Os leões começaram por vencer o primeiro jogo em Alvalade, mas o FC Porto venceu os dois seguintes, o primeiro deles no pavilhão do Sporting.

Os nortenhos tiveram oportunidade de festejar o título no quarto jogo, no Dragão Arena, mas os leões voltaram a empatar a eliminatória e empurraram a decisão para a "negra".

Os resultados mais desequilibrados registaram-se nos jogos que o FC Porto venceu, por 12 e 14 pontos de diferença. As vitórias dos Sporting foram mais apertadas, por dois e quatro pontos.

As equipas já se defrontaram oito vezes esta época e o resultado é quatro vitórias para cada uma. O Porto derrotou o Sporting na final da Taça Hugo Santos; o Sporting eliminou o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal.